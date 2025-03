Beltran a Sky: "Grande reazione, ma nel secondo tempo siamo entrati addormentati. Dobbiamo migliorare"

Dopo la sconfitta ad Atene contro il Panathinaikos, Lucas Beltran ha analizzato la prestazione della Fiorentina ai microfoni di Sky Sport: "Siamo partiti male, poi abbiamo avuto una grande reazione giocando molto bene. Purtroppo, come succede spesso, nel secondo tempo siamo entrati addormentati. Dobbiamo migliorare questo aspetto."

Non è la prima volta che l'approccio viene sbagliato, perchè?

"Sinceramente non lo so, però questa è una competizione troppo importante e dobbiamo giocare ogni partita come se fosse l'ultima. Quello che posso fare è spronare i miei compagni per cercare sempre la vittoria, altrimenti succede quello che è accaduto stasera."

Questo modulo di stasera è quello in cui ti trovi meglio?

"Sì, avere un compagno più vicino mi aiuta, siamo più compatti nel palleggio ed è un modulo che mi piace. Al ritorno faremo di tutto per passare il turno"