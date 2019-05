BASILE, Dal 2017 contatti con Commisso. In Qatar...

Il corrispondente del Corriere dello Sport, Massimo Basile, ha parlato dei possibili scenari in casa viola. Ecco ciò che ha detto: "I bilanci incompleti hanno fatto sì che quando la prima volta degli investitori del Qatar hanno pensato di acquistare la Fiorentina tutto finisse con un'insoddisfazione. La verità è che sono tre anni che i Della Valle hanno messo in vendita la Fiorentina. Rocco Commisso, che aveva già interesse per il Milan, è entrato in contatto con i viola a fine 2017 attraverso alcune banche di affari. Firenze è da sempre un suo pallino perché è affascinato dall'idea dell'unione tra città e squadra, dal calcio italiano, dalla Fiorentina stessa e dai tifosi che non vede come clienti: ha proposto 150-175 milioni nella primavera del 2018, ma la richiesta dei Della Valle è stata di 300. Non ha mai ricevuto alcuna risposta, ma l'idea di acquistare il club gigliato è ancora nella sua mente. Il fondo del Qatar che fa capo ad Al-Khelaifi nel frattempo continua a manifestare un concreto interesse. La cosa più curiosa è quanto la Fiorentina, Firenze e Batistuta siano popolari negli USA. Per citare due club in vendita come Genoa e Sampdoria non c'è paragone a livello di popolarità".