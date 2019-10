BARONE, Torna negli USA con Commisso jr perché...

La Fiorentina in questi istanti sta disputando a gara amichevole con la Pistoiese. Sulle tribune dello stadio Marcello Melani sono presenti solamente Giancarlo Antognoni e Dario Dainelli in veste di rappresentanti della società. Infatti Joe Barone e Joseph Commisso sono ripartiti per l'America in vista del Columbus Day Parade che inizierà domani. E' prevista, il 14 ottobre, per l'occasione un carro tutto viola che sfilerà nella Fifth Avenue di New York. Di conseguenza i dirigenti viola rientreranno in italia i giorni dopo l'evento.