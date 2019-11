BARONE, Puntiamo su stadio nuovo. Montella...

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina Rocco Commisso, ha parlato dal palco al Viareggio Sport:

Come nasce l'idea di Barone come uomo di Commisso a Firenze?

"Questo premio lo voglio dedicare alla tifoseria viola e alla città di Firenze. Senza di loro, per come siamo stati accettati, non saremmo qui questa sera. Per me è un onore essere a Firenze. Sono l'uomo che ha fatto comprare i Cosmos a Rocco, conosco da tempo il calcio americano e ora siamo qui in Italia per iniziare un'avventura nel calcio che conta".



E' vero che in passato lei si è avvicinato alla Fiorentina grazie ad Antognoni?

"Giancarlo aveva uno stile di grande classe. Era un calcio di altri tempi. A New York guardavamo le partite senza nemmeno sapere quale fosse. Giancarlo per noi italiani all'estero rappresentava un po' la nostra infanzia in Italia".

Qual è l'ambizione di Commisso con la Fiorentina?

"Di scudetto non se ne parla. Ci siamo ridimensionati dopo la sconfitta di Cagliari (ride). Di calcio ne parla Pradè. Abbiamo molta stima in Montella e stanno facendo insieme ottime cose. Abbiamo tre progetti in corso: quello tecnico, quello del Centro Sportivo e poi lo stadio".

Si farà lo stadio o verrà ristrutturato il Franchi?

"Stiamo lavorando per fare uno stadio nuovo. Ci sono due classifiche in Italia: quello dei tre punti e quello di fare lo stadio visto che in corsa ci sono anche Milano, Roma e appunto Firenze".