BARONE, Pronto a entrare nel Consiglio della Lega A

Il 21 gennaio prossimo la Fiorentina potrebbe entrare nel Consiglio federale della Lega. Come riporta Tuttosport, Paolo Dal Pino accetterà di restare al vertice quattro anni, così come De Siervo resterà l'ad e Beppe Marotta e Claudio Lotito vanno verso un altro quadriennio. La nuova entrata dovrebbe essere Joe Barone al posto di Alessandro Antonello (Inter), con ancora vacante il posto di Stefano Campoccia (Udinese) dopo le dimissioni del maggio scorso. In lizza Setti e Giulini.