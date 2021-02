BARONE, Gara Inter per continuità e orgoglio

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, intercettato all'uscita della riunione di Lega, ha parlato della gara di domani contro l'Inter. Ecco le sue parole come riportate da Tuttomercatoweb: "La partita è una partita chiave per noi, per avere continuità. Servirà una prova d'orgoglio e speriamo di fare un buon risultato. Il futuro di Ribery? Non c'è nessuna storia, è della Fiorentina. Il rinnovo di Vlahovic? Stiamo andansdo avanti".