BARAK, Fisicamente ora sto bene. Puntiamo in alto

Fonte: dal nostro inviato- Duccio Santoro

Presente al Fiorentina Shop in Piazza Duomo per una seduta di foto ed autografi, Antonin Barak ha scambiato due battute con i giornalisti presenti, tra cui i giornalisti presenti: "Siamo molto ambiziosi e spero riusciremo a fare grandi risultati. In Nazionale (ndr: Repubblica Ceca) ho riposato un po' nella prima partita, dove sono entrato a fine secondo tempo. Ho recuperato un po' di energie nonostante i tanti viaggi, ora sto bene".