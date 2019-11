BACCONI, Castrovilli ok ma dovrà dimostrare di...

Direttamente dal teatro Verdi di Pisa, dove si sta celebrando i vent'anni della morte del presidente nerazzurro Romeno Anconetani, ha parlato l'esperto di tattica nonché a lungo opinionista della Rai Adriano Bacconi. Ecco il suo pensiero sulla Fiorentina raccolto da FirenzeViola.it: "Si è puntato molto su profili nuovi, su giovani interessanti, e vedo che a volte la squadra riesce anche ad esprimere un gioco innovativo. La Viola mi convince, ma come tutti i gruppi giovani è complicato trovare la continuità dei risultati e non penso raggiungerà la zona Champions".

Le sta piacendo il Cagliari ?

"Sì, tra i maggiori protagonisti vedo Nainggolan, che sta dando tanto ai sardi, e Maran, un tecnico che ha sempre fatto bene. Ma non credo si terrà lo stesso ritmo fino alla fine".

Qual è la posizione giusta per Castrovilli?

"Ha trovato il ruolo di incursore, si sta scoprendo quasi centravanti. Ribery e Chiesa hanno un modo di giocare particolare perché nella fase di costruzione si allargano e obbligano la difesa avversaria ad aprirsi: Castrovilli sa, così, scegliere il momento dell'inserimento. E' un giocatore che va bene in questo contesto, poi dovrà dimostrare di saper fare altrettanto anche in Nazionale o in altri club".