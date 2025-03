Avanti tutta Fiorentina. Gazzetta: "I più felici sono i bambini"

La Gazzetta dello Sport a proposito della partita tra Fiorentina e Panathinaikos scrive che la pioggia abbondante ha lavato via un po' tutto, anche le paure e le incertezze. La squadra di Palladino è riuscita a ribaltare i greci e qualificarsi per i quarti di finale di Conference League dove troverà gli sloveni del Celje perché ieri la Fiorentina ha aggredito partita e avversari nel modo giusto, segnando due gol in fretta e sfiorando più volte il terzo. Ma poi ha gestito male la stanchezza e il prevedibile ritorno del Panathinaikos, a cui ha concesso spazi e occasioni che con un po’ di attenzione sarebbero stati negati.

Questo è uno dei limiti della Fiorentina: non trovare una contromisura quando la partita le sfugge di mano. Non sa abbassare i ritmi, non rifiata con il possesso, non si appoggia sulle punte alzando un po’ il baricentro. Palladino chiude con il 4-5-1 ma c'è ancora un po' di sofferenza dopo il rigore regalato da Fagioli, ma poi è festa viola sotto il diluvio. I più felici - chiude la rosea - sono i bambini: ieri la vittoria, oggi le scuole chiuse per il maltempo