ASSENTI, Ecco chi non è partito per Moena

Sono cinque i giocatori della rosa della Fiorentina che stamani non sono partiti per il ritiro di Moena. Oltre a Krastev e Cerofolini che raggiungeranno i compagni nei prossimi giorni, resteranno invece a Firenze Dragowski e Pulgar, ormai evidentemente fuori dal progetto viola. Chi nel progetto per ora resta è infine Kokorin, anche lui non partito stamani per Moena ma, a differenza degli altri due, pronto a raggiungere il Trentino in settimana.