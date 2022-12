ASCARI A RFV, Andrei su Belotti o Balotelli per 6 mesi

L'operatore di mercato Eugenio Ascari, ospite negli studi di Radio Firenzeviola, ha parlato dell'attacco viola e della possibile sostituzione di Cabral a gennaio: "Cabral non ha grande mercato in questo momento e l'unico modo per non fare minusvalenza sarebbe un prestito con diritto di riscatto e bonus. L'anno scorso hanno preso lo svizzero che segnava molto al Basilea ma non ha funzionato, io vedrei meglio allora l'usato sicuro, come Belotti che sarebbe da provare, che non è certo contento del suo utilizzo alla Roma. Mi stupisco che Belotti non si sia trasferito in Premier, magari in una squadra media, sarebbe più adatto a quel tipo di calcio, come Scamacca, in Italia ha bisogno di cambiare perché alla Roma non ha creato un feeling con Mourinho".

Ascari non ha dubbi su un altro usato sicuro: "Per 6 mesi, visto che questo è l'utilizzo, io scommetterei su Balotelli dal Sion. In B? I nomi sarebbero i soliti Lapadula, Torregrossa o Coda ma i primi due in A hanno fatto sempre fatica. Gonzalez via? Io non lo cederei ora, è giovane e può rivalutarsi e permettere alla Fiorentina di non rimetterci ora e credo che il Valencia non abbia 25 milioni da spendere viste le dichiarazioni di Gattuso sui rapporti con il presidente. Jovic dietro a Kouame? Credo che Italiano ci stia lavorando ma Kouame mi pare ormai abituato ad un ruolo diverso. Se Jovic ha queste capacità di agire da sottopunta lo proverei allora con Cabral".