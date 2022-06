ARNAUTOVIC, Con Grillitisch può arrivare anche lui

Sulle pagine di Tuttosport si fa il punto sui possibili nomi che piacciono alla Fiorentina nel reparto offensivo: lo svincolato Luis Suarez si conferma una suggestione anche le per le agevolazioni del decreto crescita, idem Cavani. In cima alle preferenze c'è Pinamonti (nel mirino del Monza) e Milik. L'arrivo di Grillitsch potrebbe favorire quello del connazionale Arnautovic. Via Callejon torna di moda Politano che intende lasciare Napoli.