AQUILANI, Punto che ci serve. Munteanu top: ora..

Al termine del pareggio odierno per 0-0 contro il Genoa, il tecnico della Fiorentina Primavera Alberto Aquilani ha preso la parola dallo stadio Bozzi. Ecco le parole raccolte da Firenzeviola.it: "E' stata una gara difficile, contro una squadra che si chiude con tanti giocatori: non era facile: nel primo tempo abbiamo fatto bene e creato i presupposti per far gol. Nel secondo tempo siamo stati un po' meno ordinati e il gioco non è stato fluido. Sono partite che spesso non si vincono: questo punto ci fa classifica e nella mente dei ragazzi questo è importante. La volontà di dominare la partita? Sì, questo è un aspetto che va avanti da anni: anche quando lo scorso anno non arrivavano i risultati. I ragazzi stanno facendo bene, oggi con un pizzico di fortuna in più avremmo vinto. Siamo in un momento cruciale della stagione, c'è bisogno di tutti. Io faccio scendere in campo chi merita e chi dà appoggio. Il gruppo è sano e c'è spazio per tutti. Il rientro di Munteanu? Luis è un giocatore forte, ha bisogno di minuti perché è stato fermo per molto tempo: cercheremo di farlo giocare di più adesso. In prima squadra si allena molto bene. L'inzio della Coppa? E' una competizione a cui teniamo perché siamo campioni da tre anni di seguito: iniziamo subito con una gara tosta perché avremo il Milan".