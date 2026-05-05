Antognoni: "I tecnici facciano giocare i giovani. Seguo Aquilani, Favasuli mi piace"

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Ospite di “11 in Campo”, la bandiera della Fiorentina oggi capo-delegazione dell'Under 21 dell'Italia Giancarlo Antognoni ha parlato di giovani e della situazione del calcio italiano: "Stiamo crescendo - le parole di Antognoni riportate da LaCNews24.it - se poi un allenatore ha anche il coraggio di fare giocare i giovani sarebbe una cosa fondamentale. Ci sono giocatori interessanti e con buone prospettive, rimane però il fatto che vanno fatti giocare nelle rispettive squadre e a osare un po' di più. In Nazioni come Spagna, Germania, Olanda o Francia - continua - in questo senso sono cresciuti molto mentre noi, al contrario, siamo un po' regrediti. La vittoria dell'Europeo Under 17, però, spero sia di buon auspicio per il futuro".

Poi sul Catanzaro ha aggiunto: "Lo seguo particolarmente perché sono molto amico con Alberto Aquilani, avendolo vissuto quando allenava la Primavera della Fiorentina peraltro con ottimi risultati. Scegliendo lui per la panchina, la società del presidente Noto ha fatto un ottimo acquisto poiché ha preso un tecnico che sa lavorare con i giovani. Tra i giovani più interessanti della rosa giallorossa rientra senz'altro Favasuli, che è stato anche nelle giovanili della Fiorentina. Si tratta di un difensore moderno che ha delle ottime prospettive".