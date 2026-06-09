Angelozzi su Grosso: "Lo scoprii al Chieti in C2. Lo volevo già al Sassuolo"

Angelozzi su Grosso: "Lo scoprii al Chieti in C2. Lo volevo già al Sassuolo"FirenzeViola.it
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di Redazione FV

Guido Angelozzi, direttore sportivo uscente del Cagliari, è intervenuto a Lady Radio per commentare l’arrivo di Fabio Grosso alla Fiorentina: “L’ho scoperto quando giocava nel Chieti in C2, io lavoravo a Perugia con Gaucci. Con noi fece un percorso splendido, fino a diventare campione del Mondo. Dopo l’addio di Di Francesco lo volevo portare al Sassuolo, ma la Proprietà non se la sentì. Grosso è un uomo di calcio e dai grandi valori.

Vuole sempre dominare la partita. Ha la personalità e l’esperienza per confrontarsi con una piazza come Firenze. Kean? Andrà benissimo con lui. Paratici? È un personaggio internazionale, anche Goretti sa il fatto suo”.