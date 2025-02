Ancora senza Gud. Sta meglio ma non al top, col Como probabile panchina

In avvicinamento alla gara col Como di domani, il Corriere Fiorentino si concentra sulla conferenza stampa tenuta ieri da Palladino e scrive che dalle parole del tecnico si percepisce come non sia ancora ottimale lo stato fisico di Albert Gudmundsson. Per la Fiorentina è il primo dei test da non fallire in campionato ma l'ex Genoa ha patito una forte febbre in settimana e sta procedendo con il recupero, non risultando ancora in condizioni perfette, anche se il suo impiego contro il Como rimane ancora possibile, da capire se da titolare o a gara in corso.

L’appuntamento con il vero Gudmundsson fin qui è sempre stato rimandato: dopo 24 giornate sono appena 668 i minuti disputati dal classe 1997 a fronte dei 1.976 di un anno fa, a questo punto del campionato. Ironia dei numeri: a quasi due terzi del percorso la media gol è persino migliorata, con l’islandese passato da 1 rete ogni 219 minuti a 1 ogni 167, tutto questo nonostante la sola partita (peraltro contro la sua ex squadra) disputata per intero, a fronte delle 20 di un anno fa. La rifinitura stabilirà nel dettaglio le condizioni dell’islandese, che parte comunque indietro rispetto ai compagni di reparto - l’ipotesi più concreta è che parta dalla panchina - ed è reduce da appena 10 minuti nelle due gare con l’Inter.