ANCORA PRANDELLI, Per Kokorin vecchia cicatrice

Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, ha parlato come di consueto anche ai canali social del club dopo la conferenza stampa pre-Benevento: "La motivazione deve essere massimale, e iniziare già tra poche ore con pensieri in cui la squadra è unita dal primo all'ultimo. Partiamo consapevoli di poter fare una grande partita".

Perché subite gol troppo facilmente?

"Il tema lo affrontiamo giornalmente: quando vai avanti devi essere determinato a non prendere gol e non pensare ad altre cose che non siano non subirne, se non raddoppiare. A volte ti senti di poter controllare la partita e ti fanno accelerazioni incredibile".

Kokorin come sta?

"Si sta trascinando una vecchia cicatrice purtroppo".

Come gestisce la pressione?

"In certi momenti è difficile, ma vi garantisco che la sente anche la squadra e che non sono solo".