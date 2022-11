AMRABAT, Una diga per la difesa: ecco i suoi voti

Sofyan Amrabat ha giocato due prestazioni di altissimo livello in questo inizio di Mondiale in Qatar e contro il Belgio è stato il migliore in campo insieme a Ziyech. Una prestazione che ha aiutato il Marocco a vincere 2-0 e a sognare in grande. La Gazzetta dello Sport scrive che "è ovunque" e poi aggiunge che è bravo a "trovare gli esterni". Tuttosport lo celebra scrivendo: "Gioca in posizione di 5, di play davanti alla difesa. non sbaglia una palla: applausi". Il Corriere dello Sport si limita a riportare come sia bravo a "mostrare il fisico" al Belgio mentre la valutazione di TMW: "Diga insormontabile a protezione della difesa, non sempre pulito quando si tratta di costruire ma contribuisce a tirare su un muro solido".

I voti

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Il Corriere dello Sport: 7