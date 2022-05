AMRABAT, Contenderà un posto a Torreira. Odrio...

Vincenzo Italiano ha già cominciato le prove di formazione in vista di sabato sera per la partita contro la Juventus. Come riportato da La Nazione, Alvaro Odriozola ha lavorato regolarmente con i compagni e questo autorizza a pensare che possa essere utilizzabile nell'ultimo turno di Serie A. Ancora out Riccardo Sottil per il problema muscolare accusato prima della Roma, mentre Sofyan Amrabat è pronto a tornare a contendere un posto a Lucas Torreira dopo la squalifica scontata lunedì. Squalificato Maleh.