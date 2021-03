ALLENAMENTO, Drago ok ma non forza, Kokorin...

La Fiorentina questa mattina ha svolto il secondo allenamento agli ordini di Beppe Iachini. Oltre alla prima squadra presenti anche diversi giocatori della Primavera anche per tamponare le assenze tra nazionali e infortuni. Se Igor scalpita per rientrare (ma il fatto che torni a casa in bicicletta è già un buon segno, dopo aver usato il taxi fino a qualche giorno fa proprio a causa dell'infortunio), Dragowski sta meglio e domani potrebbe rientrare in gruppo ma nessuno vuole forzare i tempi vista la sosta. Idem per Kokorin che questa mattina non era all'allenamento e che dovrebbe ritrovare domani i compagni.