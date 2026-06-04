Allegri mette nel mirino Dodo: c'è il Napoli davanti a tutte per il brasiliano
Sulla Gazzetta dello Sport si parla del mercato che farà il Napoli di Massimiliano Allegri. Tra i tanti colpi in canna anche l'arrivo di Dodo, ecco il punto: Max dovrà sciogliere il dubbio portiere, che per lui deve pensare più a parare che a impostare. Per questo il futuro di Vanja Milinković-Savić è più nuvoloso che mai. Alex Meret potrebbe riprendersi una maglia da titolare, ma occhio al ceco Matej Kovář del PSV Eindhoven.
Intanto, nella lista di Max per rinforzare la squadra c’è un difensore, un mediano e un esterno a tutta fascia (terzino in caso di difesa a 4). Parliamo di Mario Gila della Lazio, su cui in inverno aveva cominciato a lavorare – guarda caso – il Milan, di Adrien Rabiot, centrocampista tuttofare e pupillo di Allegri, pronto a lasciare il Milan dopo appena un anno, e di Dodô della Fiorentina.Al momento, Dodô rappresenta un obiettivo più concreto dell’israeliano Anan Khalaili, per il quale l’Union Saint-Gilloise continua a chiedere 25 milioni di euro. Troppi per il Napoli, non per qualsiasi club di Premier League.
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