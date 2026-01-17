Dagli inviati

Al Viola Park arrivato anche il ds Goretti: le immagini dell'arrivo
Al Viola Park è arrivato anche il direttore sportivo della Fiorentina, Roberto Goretti, che ha raggiunto Alessandro Ferrari già da qualche ora all'interno del centro sportivo. La dirigenza dovrà gestire, insieme a tutti gli altri dipendenti della Fiorentina, questo difficile momento anche alla luce della partita che è stata confermata per domani.