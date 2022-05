AG. TORREIRA, Poche le chance di restare. I costi...

Pablo Bentancur, agente di Lucas Torreira, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del possibile approdo in azzurro di Nandez ma anche per fare il punto della situazione sul futuro del regista viola: "I margini perché Lucas resti a Firenze sono pochissimi anche se non è ancora finita: c'è tempo fino al 31 maggio. Faccio i complimenti a Gianluca Di Marzio, perché ha fatto una grande indagine e ha detto tutto in modo preciso. Bisogna capire anche il punto di vista della società che vuole ridurre i costi”.