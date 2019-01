ACF WOMEN'S, Vittoria a Bari e secondo posto

La Fiorentina Women's batte per 2-0 la Pink Bari in terra di Puglia, grazie alle reti di Zazzera al 23' e di Ilaria Mauro al 90'. Proprio la Mauro era reduce dai gol segnati in entrambe le amichevoli della Nazionale contro Cile e Galles ed ha così proseguito il suo feeling con il gol. Come detto Fiorentina e Bari devono rigiocare il 5 febbraio a Firenze la gara di andata. Ecco i risultati e la classifica dopo la terza giornata di ritorno con le big a segno. La Fiorentina ha scavalcato momentaneamente il Milan in seconda posizione, ma le ragazze di Carolina Morace giocheranno il posticipo domani all'ora di pranzo.

ChievoVerona Valpo-Florentia 5-0 (11°, 77° Pirone, 40°, 54° Tarenzi, 88° Mascanzoni)

Orobica-Juventus 0-5 (19° Ceronia, 24° Ekroth, 59° Bonansea, 63° Pedersen, 90° Glionna)

Atalanta Mozzanica-Tavagnacco 2-2 (5° Caccamo, 73° Kelly; 35° Ferin, 74° Kallanen)

Roma-Hellas Verona 2-1 (56° Serturini, 90° Simonetti; 20° Rus)

Pink Bari-Fiorentina 0-2 (23° Zazzera, 80° Mauro)

Milan-Sassuolo (domani ore 12:30)

La classifica: Juventus 37, Fiorentina* 31, Milan* 30, Roma 26, Florentina 20, Sassuolo* 19, Hellas Verona 16, Atalanta Mozzanica 16, Tavagnacco 16, ChievoVerona Valpo 10, Pink Bari* 7, Orobica 5