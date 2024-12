ACF, Partita da Pisa: la conferenza slitta, l'orario

É di circa 40 minuti fa il video pubblicato dalla Fiorentina sul proprio profilo Instagram che mostra la squadra che si sta imbarcando all'Aeroporto di Pisa. I problemi legati al maltempo hanno costretto la Fiorentina a tardare la partenza e a cambiare l'aeroporto di partenza alla volta del Portogallo. In virtù di questo ritardo rispetto ai programmi iniziali comporterà uno slittamento della conferenza stampa che era prevista per le18.45 portoghesi (19.45 italiane), ma che con ogni probabilità non si terrà prima delle 21/21.30 italiane.