ACF, I convocati per Fiorentina-Monza
17.08.2019 20:00 di Redazione FV Twitter: @firenzeviola_it
La lista dei convocati dal tecnico Vincenzo Montella per la sfida Fiorentina - Monza di Coppa Italia:
BADELJ MILAN
BENASSI MARCO
BIRAGHI CRISTIANO
BOATENG KEVIN PRINCE
BRANCOLINI FEDERICO (P)
CASTROVILLI GAETANO
CECCHERINI FEDERICO
CHIESA FEDERICO
CRISTOFORO SEBASTIAN
DRAGOWSKI BARTLOMJEI (P)
LIROLA POL
MILENKOVIC NIKOLA
MONTIEL CRISTOBAL
PULGAR ERICK
RANIERI LUCA
SIMEONE GIOVANNI
SOTTIL RICCARDO
TERRACCIANO PIETRO (P)
TERZIC ALEKSA
VENUTI LORENZO
VLAHOVIC DUSAN
ZURKOWSKI SZYMON