Ranking FIFA: l'Italia torna in Top10. Cambia la vetta della classifica

Grazie ai successi con Estonia e Israele nelle due gare del girone delle qualificazioni mondiali giocate a inizio settembre, l’Italia è ritornata nella top-10 del Ranking FIFA guadagnando una posizione e portandosi così al 10° posto della classifica.

Con oltre 200 partite disputate in tutto il mondo dall’ultimo aggiornamento, tante sono le novità da certificare. La prima riguarda la vetta della classifica: Spagna e Francia superano l’Argentina portandosi rispettivamente al primo e al secondo posto del Ranking. L’Albiceleste cede quindi lo scettro dopo averlo conquistato nell'aprile 2023, mentre le Furie Rosse tornano a comandare la classifica undici anni dopo l’ultima volta.

Guadagnano una posizione anche Portogallo (5°) e Croazia (9ª), mentre perdono terreno il Brasile (6°, -1) e la Germania (12ª, -3): per i tedeschi si tratta della prima volta fuori dalla top-10 dall’ottobre 2024, complice la sconfitta con la Slovacchia all’esordio nelle qualificazioni mondiali. La nazionale che fa registrare i maggiori progressi è proprio la Slovacchia (42ª, +10). Tante posizioni guadagnate anche per Gambia (115ª, +8), Madagascar (108°, +7), Paraguay (37°, +6), Uganda (82ª, +6), Libia (112ª, +5), Suriname (131°, +5) e Isole Faroe (136°, +5).

Il prossimo Ranking FIFA - si apprende dai canali ufficiali della FIGC - sarà pubblicato il 23 ottobre.