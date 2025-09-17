Pio Esposito dopo l'esordio in Champions: "Mi ispiro a Dzeko, mi piace tanto"

Pio Esposito, attaccante dell'Inter al debutto in Champions League e prestazione positiva contro l'Ajax nel 2-0, ha rilasciato le prime impressioni nel post-partita a Sky Sport: "Alla fine siamo al top del livello qui, ma quando scendo in campo cerco di portare le mie caratteristiche, punto sulle mie certezze. Uso il mio fisico, come in Serie B. Stasera è andata bene".

A quale attaccante ti ispiri?

"A me piace tanto Dzeko, che ho avuto la fortuna di vedere in allenamento ad Appiano qualche anno fa quando ero in Primavera. Il suo stile, la capacità di fare gol... poi i miei compagni di reparto sono di livello mondiale, lo ha dimostrato Marcus oggi".

Quali sono i punti deboli che hai e dove devi migliorare?

"Sto lavorando molto sull'esplosività e la rapidità nei primi passi. E la presenza in area. Posso migliorare in tutto, sono giovane, ho margini di miglioramento. I punti di forza la protezione del pallone, nel far giocare la squadra".