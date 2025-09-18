Reina: "De Gea? Tanto di cappello, non mi aspettavo fosse così decisivo adesso"

Ai microfoni di Radio Bruno, Pepe Reina - ex portiere di Villarreal, Liverpool, Napoli e Como, oggi allenatore dell'Under 19 del Villarreal - ha commentato l’imminente sfida di domenica tra Fiorentina e Como, partendo però da un suo collega e connazionale. Riguardo a David De Gea, Reina ha dichiarato: “Davvero tanto di cappello. Dopo un anno di inattività, non mi aspettavo un rientro con tanta sicurezza, leadership e fiducia nei propri mezzi. È stato eccezionale e ha garantito molti punti alla squadra. La scorsa stagione è stato il calciatore più determinante per la Fiorentina.”

Parlando di Martinelli, ha aggiunto: “Anche restare ad allenarsi con De Gea può essere una scelta utile. Personalmente, avrei preferito giocare ogni weekend, anche in squadre con compagni meno quotati. Ma confrontarsi ogni giorno con un campione come De Gea è comunque formativo.”

Reina ha poi parlato di Pioli, con cui ha condiviso l’esperienza al Milan: “Con lui abbiamo conquistato uno scudetto, un’emozione unica. Se è riuscito a cambiare l’atteggiamento mentale di quella squadra, allora potrà sicuramente alzare ulteriormente il livello della Fiorentina, che già parte da una base solida. Con Pioli potrà diventare davvero competitiva.”

Infine, una riflessione su Cesc Fabregas: “È un tecnico completo, con una conoscenza del calcio profonda e una curiosità fuori dal comune. Guarda tantissime partite per cercare sempre nuovi spunti. È molto professionale e appassionato, e il suo staff è altamente qualificato.”