La Fiorentina ha diramato i convocati per la partita di domani contro il Twente, assenti, oltre a Kokorin non presente in lista UEFA, Igor e Zurkowski. Questa la lista:

AMRABAT

BENASSI

BIANCO

BIRAGHI

BONAVENTURA

CEROFOLINI

DODO

DUNCAN

GOLLINI

GONZALEZ

IKONE

JOVIC

KOUAME

MALEH

MANDRAGORA

M. QUARTA

MILENKOVIC

NASTASIC

RANIERI

SAPONARA

SOTTIL

TERRACCIANO

TERZIC

VENUTI