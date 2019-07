ACF, Convocati per Moena. Veretout ok, Laurini...

Domani mattina la Fiorentina partirà in treno da Campo di marte alla volta i Moena. Ecco la lista dei giocatori che andranno in ritiro in questa prima fase. Tra loro anche Veretout, in dubbio fino all'ultimo mentre manca dall'elenco Laurini, che domani sarà al Parma:

La lista in ordine alfabetico:

1 BAEZ STABILE JAIME

2 BARONI RICCARDO

3 BENASSI MARCO

4 BIRAGHI CRISTIANO

5 CASTROVILLI GAETANO

6 CECCHERINI FEDERICO

7 CHIORRA NICCOLO'

8 CRISTOFORO SEBASTIAN

9 DABO BRYAN

10 DRAGOWSKI BARTLOMIEJ

11 EYSSERIC VALENTIN

12 FRANCHESCOLI VITOR HUGO

13 HANCKO DAVID

14 HRISTOV PETKO ROSENOV

15 KOFFI CHRISTIAN

16 LAKTI ERALD

17 MEDJA BELOKO NICKY STEPHANE

18 MELI MARCO

19 MONTIEL RODRIGUEZ CRISTOBAL

20 NANNELLI ALEX

21 PIEROZZI EDOARDO

22 RANIERI LUCA

23 SAPONARA RICCARDO

24 SIMEONE GIOVANNI

25 SOTTIL RICCARDO

26 THEREAU CYRIL

27 VENUTI LORENZO

28 VERETOUT JORDAN

29 VLAHOVIC DUSAN