ACF, Comunicata rosa dei 25 per la A: out Benassi

Ecco la lista ufficiale dei 25 giocatori della prima squadra comunicata dalla Fiorentina e presente sul sito della Lega Serie A. Come annunciato da Italiano in conferenza, non c’è Benassi. Presenti invece Zurkowski e Ranieri. Ecco la Lista:

PIERLUIGI GOLLINI

DODO'

NIKOLA MILENKOVIC

ALEKSA TERZIC

LUCAS MARTINEZ QUARTA

IGOR

RICCARDO SAPONARA

JONATHAN IKONE

YOUSSEF MALEH

SZYMON ZURKOWSKI

ALFRED DUNCAN

SOFYAN AMRABAT

ANTONIN BARAK

LUKA JOVIC

ARTHUR CABRAL

NICOLAS GONZALEZ

CHRISTIAN KOUAME

LISTA OVER 22 FORMATI IN ITALIA

PIETRO TERRACCIANO

CRISTIANO BIRAGHI

GIACOMO BONAVENTURA

ROLANDO MANDRAGORA

LISTA OVER 22 FORMATI NEL CLUB

MICHELE CEROFOLINI

LUCA RANIERI

LORENZO VENUTI

RICCARDO SOTTIL