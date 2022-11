ACF, 10/12 triangolare con R. Bucarest e Dortmund

Inizia a farsi sempre più chiaro quale sarà il programma della Fiorentina durante questa pausa dei Mondiali. Come riportato dal profilo ufficiale Twitter del Rapid Bucarest, squadra allenata dall'ex attaccante viola Mutu, ci sarà un triangolare, in Romania, per gli uomini di mister Vincenzo Italiano, contro il club rumeno e il Borussia Dortmund. La data è fissata per il 10 dicembre.