A tutto Ndour: per la Gazzetta dello Sport è la carta in più di Palladino

La Fiorentina scopre Cher Ndour. Nel momento di difficoltà tra infortuni e squalifiche, la Viola ha trovato una risposta positiva nel centrocampista classe 2004. Lo scrive la Gazzetta dello Sport: dopo esperienze in Francia, Portogallo e Turchia, Ndour ha debuttato da titolare in Serie A venerdì scorso, sfruttando al meglio la sua occasione contro il Lecce, ripagando la fiducia di Palladino. Nonostante qualche errore in impostazione, ha mostrato grinta e determinazione: 42 passaggi positivi, 18 duelli (9 vinti) e 7 palloni recuperati.

La Fiorentina ha investito cinque milioni su di lui, credendo nel talento che aveva brillato nell’Italia Under-19 vincitrice dell’Europeo 2023. Dopo la trafila nelle giovanili dell’Atalanta, Ndour ha girato tra Benfica, PSG, Braga e Besiktas, senza mai trovare la continuità desiderata. Tornato in Italia, vuole rilanciare la sua carriera. Non potrà giocare in Conference League, poiché la Viola ha scelto di inserire altri tre rinforzi nella lista UEFA. Tuttavia, potrebbe essere protagonista contro il Napoli, con Mandragora e Zaniolo squalificati. In poche settimane, si è già guadagnato spazio e ora punta a ritagliarsi un ruolo sempre più importante, anche in ottica nazionale. Firenze potrebbe essere il trampolino perfetto per il suo rilancio.