Social 77 anni dalla strage di Superga, Vanoli ricorda il Grande Torino: "Una preghiera"

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Anche Paolo Vanoli si unisce all'abbraccio che ogni anno, tutto il mondo Torino riserva alla tragedia di Superga. Il 4 maggio non è mai, infatti, una data banale per il popolo granata e più in generale per tutto il calcio italiano: oggi sono ben 77 anni da quel maledetto giorno del 1949, quando l'aereo su cui viaggiava il Grande Torino si schiantò contro il colle che ha purtroppo fatto perdere la vita a tutti i componenti di quella squadra.

Ogni anno, il 4 maggio il Torino si reca in pellegrinaggio proprio a Superga e un anno fa, da allenatore granata, l'attuale tecnico della Fiorentina prese ovviamente parte all'iniziativa. Oggi, nonostante la partita contro la Roma, Vanoli ha voluto dare il suo contributo alla causa granata, con un post sul proprio profilo Instagram scrivendo: "Una preghiera". Ecco l'immagine: