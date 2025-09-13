2351 giorni dopo Pioli torna a Firenze: il Franchi come casa sua

2351 giorni dopo Stefano Pioli torna al Franchi da allenatore della Fiorentina. L'ultima volta era stata oltre sei anni fa, Fiorentina-Frosinone 0-1, poi il duro comunicato dei Della Valle e le sue dimissioni. Questa sera tornerà a vedere il Franchi colorato di viola da allenatore diverso rispetto a sei anni fa, con molta più esperienza, uno scudetto vinto e una semifinale di Champions League disputata. Nessun dubbio sull'accoglienza, fatta di applausi e grande incitamento, che gli riserverà il tifo gigliato, come nessun dubbio sull'applauso da brividi che lo stadio tributerà al minuto 13 a Davide Astori, il capitano per sempre della Fiorentina e di quella squadra allenata da proprio da Pioli.

Passando al campo, come sottolinea anche La Gazzetta dello Sport, a provare a rovinare la festa di Pioli e di Firenze ci sarà il Napoli di Antonio Conte. E proprio il tecnico leccese è un avversario che Pioli ha sempre durato fatica a battere in carriera. A dimostrarlo anche i precedenti con 2 sole vittorie per l'ex Milan, 4 pareggi e addirittura sette successi per Conte. Venendo alle scelte di formazione, il dubbio principale dovrebbe riguardare la scelta del partner offensivo di Kean. A giocarsela sono soprattutto Dzeko e Piccoli, considerando che Gudmundsson, dopo l'infortunio alla caviglia subito in nazionale, non è neanche sicuro che sia disponibile per la panchina. A centrocampo invece quasi sicuri del posto Fagioli e Mandragora con Sohm in vantaggio su Nicolussi Caviglia per completare la linea mediana.