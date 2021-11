PODCAST FV, Mayoral si avvicina alla Fiorentina

Borja Mayoral è in primissima fila tra i nomi fatti per l'attacco della Fiorentina. Lo spagnolo a Roma non sta trovando più spazio con Mourinho e la sua idea, già a gennaio, sarebbe quella di cambiare aria. Per una serie di motivi, i viola hanno più di una corsia preferenziale per arrivarci: torna FirenzeViola in Podcast e nell'appuntamento di oggi la voce di Dimitri Conti vi racconta tutto sul presente complicato del classe '97, sul suo probabile futuro a Firenze e su un passato che lo vede legato a due ex viola. Per ascoltare l'ultimo episodio, basta cliccare sul link.