PODCAST FV, Dopo l'Inter: è viola il sol dell'avvenire

The Day After Inter. Il giorno dopo la sfida persa dalla Fiorentina contro l'Inter, nell'analisi della gara, non è possibile non notare gli aspetti positivi (tra cui un pressing a tutto campo, stile calcio olandese degli anni Settanta) nonostante qualche aspetto ancora da registrare, anche nel grande primo tempo messo in scena al Franchi. Torna l'appuntamento con FirenzeViola in Podcast, nel quale la voce di Pietro Lazzerini vi guida tra le avventure (tante) e le disavventure (qualcuna) della Fiorentina vista ieri sera. "Viola, il sol dell'avvenire" è il titolo del nuovo episodio: per ascoltarlo, basta cliccare sul link.