ZURKOWSKI, IL MASTINO CHE HA STREGATO CORVINO

Non solo Traoré, acquistato ufficialmente dalla Fiorentina e lasciato a farsi le ossa ad Empoli fino al termine della stagione. La Fiorentina, per luglio, è pronta a piazzare un altro colpo: Szymon Zurkowski, talento polacco classe '97 del Gornik Zabrze. Un affare da 5 milioni di euro, 3,7 di base fissa più 1,3 di bonus, con i viola pronti a portare il ragazzo a Firenze per sottoporsi alle visite mediche già nei prossimi giorni.

Zurkowski è un centrocampista moderno, forte fisicamente, in grado di ricoprire più ruoli in mezzo al campo, anche se il suo punto di forza è quello di essere un vero e proprio muro davanti alla difesa. 185 centimetri di altezza per 77 chili di peso, Zurkowski è un centrocampista tutto corsa e polmoni, dotato di una grande velocità, di poco inferiore a degli sprinter nati come Gareth Bale o Theo Walcott

Il giovane talento della nazionale under 21 polacca ha una grande resistenza, che gli permette di pressare il portatore di palla avversario. Per caratteristiche ricorda il campione del Chelsea N'Golo Kantè, un recuperatore instancabile di palloni in mezzo al campo.