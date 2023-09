ZAPPACOSTA, Un "quasi viola" al quale rovinare la festa

FirenzeViola.it

Tra i possibili record nella prossima giornata di serie A uno riguarda il terzino dell'Atalanta Davide Zappacosta che, qualora giocasse al Franchi, taglierebbe quota 100 presenze in tutte le competizioni con la maglia nerazzurra. Tra l'altro nel 2021 Zappacosta poteva diventare un giocatore della Fiorentina per il dopo Lirola, ma dal Chelsea il giocatore preferirì tornare all'Atalanta dove era cresciuto. "Ho scelto l’Atalanta per una serie di fattori.

Il principale è il metodo di gioco, che è perfetto per me: il calcio di Gasperini mi incuriosisce tantissimo e può farmi crescere. Con l’Atalanta poi c’è un rapporto speciale e sono qui anche un po’ per riconoscenza” spiegò a suo tempo. Il giocatore ha segnato due gol nelle dieci partite giocate contro la squadra viola (1 vittoria, 3 pari e 6 sconfitte lo score), nel 2015 (realizzò anche un assist) e, dopo il suo ritorno in Italia, in Coppa Italia nel 2022 (gara poi vinta dalla Fiorentina).