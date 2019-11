YURI A FV, L'amore per la Viola mi ha dato forza

All'interno della trasmissione "Garrisca al vento" di Firenzeviola.it è intervenuto Yuri, un ragazzo fiorentino di 31 anni che dal 2007 ha dovuto iniziare una clamorosa battaglia contro l'osteosarcoma che lo ha colpito a 19 anni e che lo ha costretto a subire ben dieci operazioni e l'amputazione della gamba destra. Ma con l'aiuto del suo amore per la Fiorentina non ha mai smesso di sorridere e di lottare. Ora però, ha bisogno di aiuto. La protesi meccanica che ha sostituito il suo arto gli sta creando qualche problema e per questo sta cercando di raccogliere dei fondi per una nuova protesi elettronica che lo possa aiutare a camminare in modo migliore. Yuri, infatti, sta cercando di raccogliere gli 80mila euro per permettergli di usufruire della nuova protesi. Queste le sue parole durante la trasmissione: "La Fiorentina e lo stadio sono sempre stati il mio appiglio per cercare di poter affrontare la malattia e tutti i miei interventi. L'anno scorso ho fatto il mio record personale e non mi sono neanche perso una trasferta. Alla Fiorentina ho dedicato anche un libro "La curva.... la mia cura"".