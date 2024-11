YES, WE KEAN, Adesso lasciateci sognare in grande!

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

'Yes, we Kean' è lo slogan che da qualche ora campeggia sul nostro sito. Lasciateci sognare, non capita tutti i giorni di essere secondi in classifica dopo 5 vittorie consecutive in campionato e una valanga di numeri record. La scia di entusiasmo che si lascia dietro la Fiorentina dopo la cinquina di partite giocate tra una sosta e l’altra sarà analizzata durante il break fondamentale per ricaricare le pile, ma intanto è bello essere appassionati delle vicende viola, e non esistono ragioni per non alimentare un ottimismo comunque legittimo. I bilanci possono aspettare, per adesso è tempo di sognare.

