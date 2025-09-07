Weekend di stacco per la Fiorentina. Domani in programma la ripresa al Viola Park

È ancora in corso il "rompete le righe" concesso da Stefano Pioli in casa Fiorentina. La squadra viola, nel bel mezzo della sosta per le Nazionali, ha lavorato in questi giorni al centro sportivo in vista della gara della ripresa contro il Napoli, ma si sta godendo anche alcune ore di riposo. L'allenatore infatti, dopo l'ultimo allenamento di venerdì al Viola Park, ha lasciato liberi i suoi giocatori per l'intero weekend, con la ripresa delle sedute atletiche e tattiche in programma per lunedì.