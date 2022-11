WANNY, Felice di ospitare Supercoppa. Commisso...

A Palazzo Vecchio si è tenuta la conferenza di presentazione della Supercoppa che si svolgerà domani sera a Palazzo Wanny tra Novara e Conegliano, partita fotocopia del 2021. A esprimere la soddisfazione di un altro grande evento a Firenze nella nuova struttura, è il patron del Bisonte, Wanny Di Filippo, proprietario del Pala Wanny che a Firenzeviola dice:

"Palazzo Wanny è una struttura multifunzionale e sta andando bene, tutti me lo chiedono anche se io l'ho fatto per il Bisonte. Con il tennis era sempre pieno, ora c'è il karate ed è sempre richiesto. Ora ci sarà la Supercoppa di volley femminile e sarà fantastico, peccato non ci sia il Bisonte. Un regalo a Firenze come ha fatto Commisso con il Viola Park? Sono riusciti a superare le burocrazie finalmente, io spero che il Palazzo Wanny sia la Coverciano del volley. Al posto di Commisso avrei fatto anche un nuovo stadio fuori città e non in mezzo alle case come ora, una struttura moderna con un centro commerciale, ben collegata con tranvia e autobus. Fiorentina? Non la seguo molto. In Italia esiste solo il calcio, è la rovina degli altri sport (ride, ndr...)".