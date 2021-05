VLAHOVIC, Vinto il duello a distanza con Pavoletti

Zero gol e di fatto nessuna emozione degna di nota. Ma ai punti (anche se ci vuole un bel po’ di fantasia) la sfida a distanza di ieri tra Vlahovic e Pavoletti è stata vinta dalla punta della Fiorentina, che ha offerto una performance sotto l’aspetto dell’intensità fisica migliore di quella della punta del Cagliari, che eccezion fatta per un colpo di testa di poco alto in avvio di gara non si è quasi mai visto.

Il numero 9 viola ha corso 10,4 km nei 90’ di ieri (contro i 9,5 della punta livornese) e anche sotto l’aspetto della velocità media il serbo si è fatto preferire all’ex Napoli (7,2 km/h contro 7). Meglio tuttavia Pavoletti nello sprint: la punta del Cagliari ha collezionato un’accelerazione massima di 30,51 km/h contro i 28 messi insieme dal classe 2000, che domenica contro il Napoli andrà a caccia del 22° gol stagionale.