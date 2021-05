VLAHOVIC, E quel dato che lo avvicina ad Altafini

Dusan Vlahovic con la sua esplosione sta raggiungendo traguardi davvero soddisfacenti. Tanto per cominciare, è il classe 2000 più prolifico d'Europa sotto porta dopo il "marziano" Erling Haaland, dopodiché ha già superato o eguagliato molti grandi ex calciatori della Fiorentina: basti pensare che, con 17 gol, il serbo ha raggiunto Adrian Mutu. Ma c'è un dato che lo paragona a nientemeno che... José Altafini. Il perché è presto detto: dall'ex attaccante di Milan, Napoli e Juventus nel 1958-59, Vlahovic è infatti il più giovane giocatore ad aver realizzato almeno 17 reti in una singola stagione di Serie A.