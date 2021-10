VLAHOVIC, Che pressione dal Napoli: oltre il 70%

Una partita di sofferenza e sacrificio, impreziosita solo dal bellissimo assist che ha permesso alla Fiorentina di portarsi in vantaggio. Poi, poco altro. Non è certo stata una serata facile per Dusan Vlahovic, che nella prima partita giocata dopo le parole di Rocco Commisso sul suo rinnovo di contratto (ancora lontano) è parso distante anni luce dalla sua forma mentale e fisica migliore. Certo, l’avversario che aveva davanti non era dei più facili e infatti i numeri collezionati nei 90’ di ieri spiegano bene che la serata del Franchi è stata per il serbo davvero complicata.

Sono stati appena 26 i palloni giocati da Vlahovic, a fronte di soli due tiri in direzione di Ospina. I passaggi riusciti sono stati in tutto 12, di cui solo 7 però giocati in avanti. Quello che però salta subito agli occhi dei dati ottenuti dall’ex Partizan nella gara di ieri (e pubblicati dalla Lega sul suo sito) è l’altissima percentuale di pressione ricevuta dagli avversari: ovvero il 70,34%, un numero che lo pone in cima alla classifica di questo speciale dettaglio, davanti a Bonaventura, Pulgar e Duncan.