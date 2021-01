VITALE A FV, Petrachi è un professionista serio

In casa Fiorentina è sicuramente il giorno delle visite mediche di Kevin Malcuit, terzino del Napoli che arriva nel club gigliato voglioso di dimostrare tutto il suo valore. Per parlare a 360 gradi della situazione in casa viola, la nostra redazione ha contattato, in esclusiva, Pino Vitale, dirigente di fede gigliata.

Petrachi potrebbe essere l'uomo giusto per sostituire Pradè?

"Ha lavorato bene al Torino sempre con Cairo, si è spostato a Roma in un posto importante ed ha avuto qualche difficoltà. E' un professionista serio, il calcio lo conosce e lo ha sempre fatto però aspettiamo prima di 'ammazzare' Pradè".