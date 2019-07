VISITE MEDICHE, Ecco l'elenco completo dei viola

Da domani iniziano le visite mediche per la nuova stagione 2019-20. Per ora solo facce note, giocatori in prestito e giovani, ben 43, prima che le operazioni di mercato vadano in porto e la rosa venga sfoltita. Ovviamente nell'elenco non figurano i nomi dei giocatori che hanno preso parte all'Europeo Under 21 e alla Copa America (Chiesa, Milenkovic, Zurkowski, Rasmussen, Terzic e Pezzella) e i giocatori infortunati che effettueranno le visite in un secondo momento (ovvero Castrovilli e Cerofolini).

Ecco la lista in ordine alfabetico, secondo quanto appreso da Firenzeviola: Baez, Bangu, Baroni, Beloko, Benassi, Biraghi, Brancolini, Ceccherini, Chiorra, Cristoforo, Dabo, Dragowski, Dutu, Eysseric, Gori, Graiciar, Hancko, Hristov, Hugo, Illanes, Koffi, Lakti, Laurini, Marozzi, Meli, Montiel, Mosti, Nannelli, Pierozzi E., Pinto, Ranieri, Salifu, Saponara, Schetino, Simeone, Sottil, Thereau, Trovato, Venuti, Veretout, Vlahovic Zanon e Zekhnini.