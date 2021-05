VIOLA, Venuti a destra, Jack favorito su Castrovilli

Per quanto riguarda la probabile formazione della Fiorentina che mister Beppe Iachini ha in testa in vista del Bologna, Milenkovic, Pezzella e Caceres sono ampiamente favoriti, mentre Venuti si avvia al rientro a destra. A centrocampo ballottaggio Castrovilli-Bonaventura, con quest'ultimo favorito.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Amrabat, Igor; Ribery, Vlahovic.